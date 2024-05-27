Свыше 65 тысяч человек посетили праздники «Ярко в парках» в Подмосковье 25 мая

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

День подмосковных парков отметили 25 мая. Там организовали праздничную программу, которую посетили более 65 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник прошел более чем в 80 парках региона. Для гостей провели фотовыставку и концерт творческих и спортивных коллективов. Юные посетители приняли участие в «Сладком забеге», фестивале Холи и мастер-классах.

В парках также провели фотопрогулки и обустроили интерактивные локации, где можно было оставить пожелания любимому месту отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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