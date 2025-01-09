Свыше 600 бригад энергетиков вышли на дежурства в Подмосковье в праздники

Электросетевое оборудование Подмосковья в новогодние праздники работало без серьезных сбоев. Так, с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года специалисты «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» находились в режиме повышенной готовности: дежурили 657 бригад и свыше 2,8 тысячи единиц техники.

Для обеспечения надежности электроснабжения специалисты провели внеплановые проверки сетей, а также дополнительно осмотрели линии и оборудование. Это помогло оперативно устранять локальные неисправности.

Например, 2 января в Пушкино при ремонте кабельных линий 6 кВ подачу электроэнергии на социальные объекты и жилые дома обеспечили по резервной схеме с использованием четырех передвижных электростанций. Помимо этого, 3 и 6 января аналогичные проблемы в Нахабине решили оперативными переключениями.

Отмечается, что средняя длительность восстановительных работ не превышала 60 минут. Аварийные бригады и техника «Россети» и «Мособлэнерго» работали до полного восстановления энергоснабжения.