Свыше 6 тысяч мусорных площадок продезинфицировали в Подмосковье в июле
Свыше 6,4 тысячи мусорных площадок привели в порядок в Подмосковье в июле. Их очистили и продезинфицировали при помощи концентрированного моющего средства.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего работ провели в Королеве, Мытищах и Химках.
Контейнерные площадки в Подмосковье регулярно моют и дезинфицируют. Специалисты проводят плановые и внеплановые работы, которые необходимы при сильном загрязнении или разлива особо опасных веществ.
«Регулярная качественная обработка контейнерных площадок необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления грызунов, насекомых и других переносчиков инфекций», — отметили в министерстве.
Ежедневно в мусорных контейнерах собирается большое количество отходов, поэтому просто помыть их недостаточно — необходима дезинфекция.
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