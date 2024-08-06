Свыше 6 тысяч мусорных площадок продезинфицировали в Подмосковье в июле

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Свыше 6,4 тысячи мусорных площадок привели в порядок в Подмосковье в июле. Их очистили и продезинфицировали при помощи концентрированного моющего средства.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего работ провели в Королеве, Мытищах и Химках.

Контейнерные площадки в Подмосковье регулярно моют и дезинфицируют. Специалисты проводят плановые и внеплановые работы, которые необходимы при сильном загрязнении или разлива особо опасных веществ.

«Регулярная качественная обработка контейнерных площадок необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления грызунов, насекомых и других переносчиков инфекций», — отметили в министерстве.

Ежедневно в мусорных контейнерах собирается большое количество отходов, поэтому просто помыть их недостаточно — необходима дезинфекция.

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