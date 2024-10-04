Свыше 560 кровель жилых домов Подмосковья отремонтировали за 3 месяца

Подмосковные коммунальные службы отремонтировали свыше 560 крыш жилых домов за три месяца. Они восстановили герметичность покрытий и заменили поврежденные участки.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, коммунальщики обязаны следить за состоянием крыш жилых домов и при возникновении протечек или деформаций проводить ремонт. За три месяца они привели в порядок более 560 кровель.

Сообщить о нарушения жители могут через Единую диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение первой недели октября социальные учреждения получат отопление. Позже оно появится в жилых домах и на предприятиях.

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