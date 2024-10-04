Сегодня 12:25 Свыше 560 кровель жилых домов Подмосковья отремонтировали за 3 месяца Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Подмосковные коммунальные службы отремонтировали свыше 560 крыш жилых домов за три месяца. Они восстановили герметичность покрытий и заменили поврежденные участки.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, коммунальщики обязаны следить за состоянием крыш жилых домов и при возникновении протечек или деформаций проводить ремонт. За три месяца они привели в порядок более 560 кровель.
Сообщить о нарушения жители могут через
Единую диспетчерскую службу.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев заявил, что в течение первой недели октября социальные учреждения получат отопление. Позже оно появится в жилых домах и на предприятиях.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 12:54 «Особо праздничного ничего не будет». Песков — о графике Путина в его день рождения
Сегодня 12:41 ЕС приостановил встречи с руководством Грузии
Сегодня 12:38 В Орловской области объявили ракетную опасность
Сегодня 12:30 День открытых дверей пройдет на детской МЖД в поселке Кратово 5 октября
Сегодня 12:25 Свыше 560 кровель жилых домов Подмосковья отремонтировали за 3 месяца
Сегодня 12:25 Глава Пушкинского округа вручил знаки отличия и почетные грамоты учителям
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте