Свыше 550 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови с начала года

Жители Подмосковья, которые регулярно сдают кровь или ее компоненты, имеют возможность получить звание почетного донора. Сейчас его обладателями в регионе являются свыше 28 тысяч человек.

Число желающих сдать кровь для пациентов больниц растет в Московской области каждый год.

«Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе. С начала года в Московской области звание „Почетный донор России“ получили 555 человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сдать кровь или ее компоненты может любой совершеннолетний житель, у которого нет противопоказаний по здоровью. Перед донацией в учреждениях или в рамках выездных акций необходимо пройти медицинское обследование.

Для получения статуса почетного донора следует сдать кровь 40 раз, плазму — 60 раз или сочетать донации.

Дополнительные сведения об условиях присвоения звания доступны на сайте.

Московский областной центр крови открыт для доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом № 37А. Предварительная запись не требуется.

Ознакомиться с порядком работы учреждения можно на официальном портале.