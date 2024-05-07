Свыше 500 систем пожаротушения восстановили в домах Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:12 Свыше 500 систем пожаротушения восстановили в домах Подмосковья ГУСТ МО

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Управляюющие компании Подмосковья отремонтировали 516 систем пожаротушения в жилых домах Подмосковья с начала года. За это время коммунальщики также восстановили 81 систему дымоудаления.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, системы пожаротушения и дымоудаления относятся к общему имуществу собственников квартир. За их состояние отвечают управляющие компании. Они регулярно проверяют и обслуживают оборудование и по необходимости проводят ремонт.

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«С начала года управляющие компании Подмосковья отработали 516 заявок на ремонт систем пожаротушения и 81 заявку на ремонт систем дымоудаления. Так, в Реутове ремонт противопожарных систем прошел в доме № 2 на улице Победы, домах № 52 и № 53 на улице Октября, домах № 67 и № 78 на Юбилейном проспекте, а также по другим адресам», — рассказали в ГУСТ.

В ведомстве напомнили, что сообщить о проблеме в сфере ЖКХ жители могут через портал ЕДС или по номеру 122*4.

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