Свыше 500 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья в выходные

В субботу и воскресенье выездные бригады врачей работали в 34 парках Подмосковья. Свое здоровье бесплатно проверили еще 560 жителей.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» продолжается в Московской области и пользуется спросом у жителей. Министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк рассказал, что только за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета — уже более 3,8 тысячи.

Если у пациента находили патологию, его направляли на углубленное обследование в поликлинику. Результаты обследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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