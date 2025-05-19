Свыше 50 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 12 по 16 мая 2025 года Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 54 новых закупки в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — масштабные проекты по благоустройству и модернизации инфраструктуры.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется замена устаревших светильников наружного освещения на энергоэффективные в разных округах Подмосковья. Кроме того, рабочие преобразят центральные улицы Пушкино, обустроят набережную реки Пахры в Подольске, модернизируют проспект в Ступине и разобьют новый сквер вдоль Волоколамского шоссе в Красногорске.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реконструируют сети теплоснабжения в Бронницах и Электростали, обновят центральный тепловой пункт во Власихе и отремонтируют очистные сооружения в деревне Гололобово.

Кроме того запланирован капитальный ремонт школ в Балашихе, Кашире, Люберцах и Наро-Фоминском округе, а также строительство нового детского сада на 200 мест в Лобне. Эти работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».