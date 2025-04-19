Свыше 50 сотрудников предприятий в Химках наградили за трудовые заслуги

Глава городского округа Химки Елена Землякова отметила более 50 лучших работников предприятий. За трудовые заслуги специалисты получили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма.

Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области. Церемонию награждения посетили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников Нелли Хомякова, представители администрации и депутаты муниципального Совета.

По словам Елены Земляковой, в городе работают свыше 30 000 компаний и предприятий: флагманы ракетно-космической отрасли, крупнейшая авиагавань страны — аэропорт Шереметьево, малый и средний бизнес.

«Всего на предприятиях города трудятся более 140 тысяч человек. Спасибо каждому за профессионализм и желание работать с полной самоотдачей. Вместе мы сделаем еще больше для процветания округа», — отметила руководитель муниципалитета.

Директора детской школы искусств имени Верстовского Лейлу Гогохию, учителя истории и обществознания лицея № 7 Владимира Данилина, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Центральной детской школы искусств Антона Клименкова и трудовой коллектив «Химкиэлектротранса» наградили благодарностью губернатора Московской области.

Помимо этого, отдельно отметили и 11 трудовых династий Химок: семьи Бесединых, Чудиных, Озеровых, Андреевых, Дьяковых, Сандановых, Гореловых, Дадеркиных, Скоклеенко, Спириных и Макаршевых. Они отдали десятки и сотни лет работы на благо города.

Также наградили победителей общекомандного зачета Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа — коллективы Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, Научно-производственных объединений «Энергомаш» и имени Семена Лавочкина.