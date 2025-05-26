Свыше 50 организаций Подмосковья получили лицензии на управление МКД с января

С начала года 54 организаций Подмосковья получили лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Документ действителен в течение пяти лет после успешного прохождения проверки.
Для получения лицензии управляющие организации должны соответствовать строгим требованиям. Компания должна быть зарегистрирована на территории России, ее название не должно дублировать уже существующие лицензированные УК. Важным условием является отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве юридических лиц, связанных с соискателем, а также сведений об аннулированных ранее лицензиях.
Руководитель управляющей компании обязан иметь квалификационный аттестат и отсутствие непогашенной судимости за экономические и тяжкие преступления.
Подать заявление на получение лицензии можно через региональный портал госуслуг. Процедура лицензирования направлена на повышение качества управления жилым фондом и защиту прав собственников.
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