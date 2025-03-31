Свыше 50 инвестпроектов по производству стройматериалов запустят в Подмосковье

С 2022 года в Подмосковье подготовили 52 инвестпроекта по импортозамещению в сфере производства строительных материалов и сопутствующей продукции. Это 12,5% от общего количества проектов в регионе.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в 52 инвестпроект инвестируют более 29 миллиардов рублей. На новых предприятиях создадут свыше 4,8 тысячи рабочих мест.

«За три года в Подмосковье заявлено 52 проекта технологического суверенитета в сфере производства строительных и отделочных материалов. Это 12,5% от общего количества подмосковных проектов импортозамещения в отчетном периоде. По количеству заявленных проектов строительная сфера является одной из самых привлекательных в импортозамещении», — сказала она.

Так, в прошлом году компания «Кералайт» запустил в Ступине цех по производству теплоизоляционных плит, а в Сергиевом Посаде открылся завод винилового сайдинга и кровельных материалов.

Инвесторам напомнили, что подобрать место для размещения предприятия можно на специальной карте.