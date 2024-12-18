Свыше 50 фехтовальщиков представят Подмосковье на Кубке России в Смоленске

Свыше 50 подмосковных спортсменов выступят на Кубке России по фехтованию. Соревнования пройдут с 18 по 26 декабря в Смоленске.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в состав сборной вошли 56 спортсменов региона. Они выступят в трех дисциплинах: сабля, шпага и рапира.

Всего на соревнованиях разыграют 12 комплектов медалей среди женщин и мужчин.

Так, 24 жителя Подмосковья выступят в дисциплине «рапира», еще 23 сразятся с соперниками на шпагах и восемь — на саблях. Среди спортсменов будут двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова и победитель первенства мира и трехкратный победитель первенства Европы Григорий Семенюк.