Свыше 50 электрических подстанций отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

Министерство энергетики Московской области осуществляет программу по повышению надежности электроснабжения потребителей. Специалисты компании «Мособлэнерго» ввели в эксплуатацию 9,6 МВА трансформаторной мощности с начала 2024 года, а до конца года планируется ввести еще 11,5 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье.

С начала текущего года уже построено и реконструировано 55 трансформаторных подстанций по всей области. Например, новая электроустановка с трансформатором 630 кВА обеспечила электроснабжение жителей поселка Пироговский городского округа Мытищи.

На сегодняшний день подключены многоквартирные дома, частные дома на улице Труда и здания нескольких предприятий. Также была произведена реконструкция РТП-46 в микрорайоне Северный города Домодедово, где было заменено оборудование распределительного устройства для улучшения качества электроснабжения ледового дворца и домов на 1-й Коммунистической улице.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что последние четыре года регион активно реализует программу по повышению надежности электроснабжения, что позволило улучшить качество электроснабжения на 20%. Он отметил приоритет на увеличение числа муниципалитетов, охватываемых программой, учитывая обращения потребителей.

«Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — указал Хромушин.

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