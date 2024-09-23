Свыше 5 тысяч детей получили помощь в медцентре Рошаля в Подмосковье

Врачи диагностического Детского клинического центра имени Леонида Рошаля приняли уже пять тысяч пациентов с конца августа. Это жители Подмосковья и других регионов России.

«На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание медпомощи детскому населению в тяжелом состоянии», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение координирует все детские больницы региона. Здесь работают лучшие врачи со всей России.

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