Свыше 420 пешеходных троп обустроили в Подмосковье с начала года
Более 85% «народных троп», включенных в программу по обращениям граждан, благоустроили в Московской области с начала года. Работы завершили в 32 городских округах, среди которых можно выделить Балашиху, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный и другие.
На сегодняшний день обустроено 422 пешеходные тропы общей протяженностью 36,9 километра, которые соответствуют всем стандартам качества и доступности, включая условия для маломобильных жителей.
Работы продолжаются еще на 58 объектах. Всего в этом году планируют благоустроить 481 пешеходную тропу в 46 муниципалитетах.
Программа «Пешком», инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2021 году, направлена на упрощение доступа жителей к социально значимым объектам.
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