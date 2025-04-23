Свыше 42 тысяч проверок качества воды провели в лабораториях Подмосковья с января

Во всем мире 23 апреля отмечают День лабораторий. Их сотрудники позволяют поддерживать качество воды на должном уровне для безопасности людей. В Подмосковье с начала 2025 года в лабораторных условиях изучили свыше 42 тысяч проб жидкости.

Ежедневно свыше 70 специалистов Коммунальных систем Московской области контролируют качество воды на всех этапах. Они регулярно посещают очистные сооружения, водозаборные узлы и насосные станции.

«На базе водаканалов региона проводятся химические, бактериологические и органолептические анализы. Вода, поступающая жителям, проверяется на соответствие нормативным требованиям: на предмет содержания хлора, солей, железа, а также на запах, цвет и даже вкус», — рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

С января эксперты провели примерно 34 тысячи исследований питьевой воды и еще восемь тысяч — сточных вод.

Ведомство поздравило сотрудников лабораторий с их профессиональным праздником.