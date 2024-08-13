Свыше 400 жителей посетили День физкультурника в Воскресенске

Всероссийский день физкультурника отметили в парке «Новлянская Ривьера» в Воскресенске в минувшие выходные. Праздник посетили более 400 человек.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, в парке организовали тематическую спортивную площадку, где гостям рассказали о раздельном сборе отходов через игру в эко-гольф. Лунки двух видом символизировали контейнеры системы «Два бака», где синий используется для сухого мусора, а серый — для смешанного.

«Участникам нужно было не только попасть мячом в цель, но и определить, к какому виду отходов он относится — перерабатываемым или нет», — рассказали в министерстве.

Регоператоры Подмосковья проводят масштабную просветительскую программу на тему экологии.

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