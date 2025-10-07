Свыше 400 детей бесплатно отдохнут в лагерях Подмосковья на осенних каникулах

В школах Подмосковья с 6 по 12 октября проходят каникулы. На этот период в регионе традиционно запускают осеннюю смену в детских лагерях.

В этом году школьников принимают два учреждения — «Литвиново» в Наро-Фоминске и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Осенняя смена длится восемь дней.

«Более 400 ребят заехали в лагеря уже в выходные. Впереди у них насыщенные дни и полезный досуг. Программа каждого заезда составляется заранее и продумана до мелочей, чтобы детям было интересно проводить время в лагере независимо от времени года и погоды на улице», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Для детей организовали пятиразовое питание, обеспечили безопасность и санитарные нормы. Особое внимание уделили активному досугу и социализации детей, ведь в современном мире они часто проводят много времени за гаджетами и учебой.

Программа насыщена творческими мастер-классами, спортивными соревнованиями, экскурсиями и тематическими вечерами. Она направлена на то, чтобы дети проводили каникулы с пользой, находили новых друзей и развивали свои способности.

В ведомстве напомнили, что бесплатно в лагере могут отдохнуть дети из семей с низким доходом и сироты.

Чтобы получить путевку, достаточно подать заявление через региональный портал государственных услуг.