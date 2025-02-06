Свыше 4 тысяч исследований качества мяса провели в Подмосковье в январе

Вся говядина, поступающая на рынки и ярмарки Подмосковья, проходит обязательную проверку. Специалисты оценивают ее по химическим, дозиметрическим показателям и варкой. С января ветеринары взяли уже 2,9 тысячи проб.
За месяц Госветслужба Московской области провела 4,6 тысячи исследований. Важно, что каждая партия мяса сопровождается документами, подтверждающими качество и ветеринарную безопасность.
В Министерстве сельского хозяйства напоминают, что мясо с неприятным запахом, дряблой консистенцией или липким жиром в продажу не поступает. Вся продукция на официальных рынках сертифицирована, поэтому лучше избегать покупок в несанкционированных местах.
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