Свыше 4 тысяч человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня

С начала летнего сезона в рамках акции «Проверь здоровье в парке» медицинские обследования в Подмосковье прошли свыше 4,2 тысячи человек. В минувшие выходные мобильные бригады врачей работали в 35 зонах отдыха региона.

В прошедшие субботу и воскресенье специалисты приняли 515 пациентов.

«Традиционно летом бригады наших медиков выезжают в парки Подмосковья для проверки здоровья всем желающим старше 18 лет», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В ходе акции жители могли бесплатно измерить артериальное и глазное давление, пройти антропометрические исследования. При выявлении отклонений врачи рекомендовали дополнительное обследование в поликлиниках.

Результаты диагностики доступны в электронном виде — они автоматически загружаются в личный кабинет в разделе «Здоровье» на портале госуслуг.

Выездные обследования в парках будут проводить до конца лета.