Свыше 370 лифтов заменят в домах Подмосковья в 2025 году

Еще 376 лифтов заменят в жилых домах Подмосковья в этом году. Новое оборудование будет полностью соответствовать современным стандартам.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, весь лифтовый парк Подмосковья, который отработал 25 лет, уже заменили. Всего с 2014 году в регионе обновили 13,7 тысячи устройств.

Новые лифты отвечают всем современным требованиям: они бесшумно и плавно двигаются, имеют высокую точность при совмещении пола кабины и этажей, кабины обладают антивандальными свойствами.

«Освещение в лифте светодиодное, что обеспечивает его долговечность и экономичность. Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории российского региона», — добавили в министерстве.

Работы проведут под контролем специалистов технадзора. Узнать, в каких домах заменят лифты, можно по ссылке.