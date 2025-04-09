Свыше 37 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье с января

Подмосковные аграрии круглый год выращивают культуры защищенного грунта. С начала года они уже собрали более 37,4 тысячи тонн овощей. Это огурцы, томаты и многое другое.

С начала года аграрии собрали 24,7 тысячи тонн огурцов, около 12 тысяч тонн томатов и более 700 тонн других сельхозкультур, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Общая площадь теплиц в Подмосковье превышает 228 гектаров. Одно из самых крупных хозяйств — комбинат «Луховицкие овощи» — за год увеличил объем производства на 14%. Валовый сбор в первом квартале этого года составил 7,6 тысячи тонн огурцов и 2,4 тысячи тонн томатов. Ежегодно там обрабатывают до 500 тонн продукции и фасуют свыше 400 тысяч упаковок.

В феврале предприятия группы компаний «РОСТ» прошли сертификацию и получили право маркировки знаком «Зеленый эталон».