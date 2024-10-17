Свыше 36 тысяч лабораторных исследований ягод провели в Подмосковье с января

Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели свыше 36 тысяч исследований ягод с начала года. Они взяли 24,9 тысячи проб продукции с ярмарок и рынков региона.

Ветеринарно-санитарные специалисты проверили качество ягод и наличие нитратов, пестицидов или химикатов. В ходе экспертизы также оценивают запах, внешний вид плодов, а также проводят радиометрический контроль и дозиметрию.

В результате исследований девять килограммов продукции сняли с продажи.

Специалисты отметили, что ягоды должны соответствовать сорту и иметь свойственный запах и вкус.

«Не пройдут проверку качества ягоды, которые перевозятся или хранятся в поврежденной упаковке, с механическими повреждениями, с остатками химикатов, которые могли использоваться при обработке от вредителей», — добавили в ведомстве.

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