Свыше 35 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Завершился прием заявок на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное» — самого масштабного и популярного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». За время регистрации, которая длилась три с половиной месяца, к проекту присоединились 35 368 жителей Подмосковья.

Общее количество участников превысило 726 тысяч. Конкурс в нынешнем сезоне интегрирован в национальный проект «Семья».

Для победителей подготовили 60 сертификатов по пять миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий. Все финалисты получат возможность отправиться в семейные путешествия по России.

«Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как „Это у нас семейное“, вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине», — подчеркнула заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

Московская область вошла в число регионов-лидеров по числу регистраций и заняла четвертое место в стране. Всего от Подмосковья заявлены 11 255 семейных команд.

«Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи — в нем участвуют 196 576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла», — рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дистанционный этап продлится до 1 октября. Последним испытанием станет большая викторина, посвященная культуре и истории России.

Финал состоится в День семьи, любви и верности в 2026 году.