Свыше 35 тысяч светильников заменят на улицах Подмосковья в 2025 году

Работы по освещению улиц и ремонту фонарей продолжат в Подмосковье. В этом году по программе установят 374 новых объекта, а 35 тысяч старых светильников заменят на энергосберегающие светодиодные.

Программа «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года. В этом году по ней обустроят 374 объекта в 49 округах и заменят более 25 тысяч светильников, рассказали в региональном министерстве благоустройства. Кроме того, в этом году в Подмосковье установят более 1,2 тысячи шкафов управления наружным освещением.

«В этом году планируем заменить свыше 35 тысяч светильников на энергосберегающие светодиодные, которые дают ощутимую экономию. А также в рамках проекта „Светлый город“ планируем обустроить 374 объекта в 49 округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По каждому виду неполадок специалисты утвердили регламент. Так, неработающий фонарь будут ремонтировать в срок до двух суток, а при массовом отключении на дорогах ремонт проведут в течение двух часов.

В министерстве добавили, что в прошлом году в регионе заменили 22 тысячи светильников и еще более девяти тысяч установили по проекту «Светлый город».