Свыше 32 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю

Фото: Пресс-служба Минблаго МО

Свыше 32 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье с 27 мая по 2 июня. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске, его посетили более 6,6 тысячи гостей.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Сергиевом Посаде с показателем более 5,3 тысячи посещений и в Чехове, где побывали свыше 4,6 тысячи человек.

"Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию", - отметили в министерстве.

Каждую карусель оформил известный дизайнер Денис Симачев. Он создал яркую и привлекательную атмосферу для всех посетителей.

Аттракционы работают с 11:00 до 20:00. Выходные - понедельник и вторник.

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