Свыше 300 проектов реновации запустили в Подмосковье

Свыше 300 проектов реновации реализуют в Подмосковье. По ним расселят 2,2 миллиона квадратных метров ветхого и аварийного жилья. В новые квартиры переедут свыше 89 тысяч человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, реновация направлена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья, а также создание комфортных условий с необходимой инфраструктурой.

Первые проекты реновации запустили в Мытищах и Раменском в 2021 году. Новые квартиры получили 295 человек. Сейчас старт дали еще 17 проектам, благодаря которым переселят свыше 10 тысяч человек. Еще 21 запустят до конца года.

«В планах привести в порядок более 451 гектара заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой», — отметили в ведомстве.

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