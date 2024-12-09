Свыше 300 детей выступят на турнире по синхронному плаванию в Чехове

С 11 по 15 декабря в Чехове состоятся XV международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие более 300 юных спортсменов до 13 лет из России, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Армении. Ребята будут соревноваться в таких дисциплинах, как соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби.

«Русская матрешка» — это знаковый турнир, который проводят с 2008 года. Соревнования уже стали визитной карточкой Подмосковья. Идея их создания принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, а также президенту Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной.

Соревнования организуют при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».