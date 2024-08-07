Свыше 300 человек приняли участие в Кубке Карякина по шахматам в Королеве

Кубок Сергей Карякина по шахматам прошел в Королеве. Участниками мероприятия стали более 300 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования стали самым ярким событием июля в Подмосковье. Так решили сами жители региона, проголосовав в опросе ведомства. На втором месте оказалась победа в турнире и первый титул WTA в карьере подмосковной теннисистки Мирры Андреевой. Топ-3 замкнул новый рекорд России в эстафетном беге, который установили легкоатлеты Московской области в рамках Спартакиады учащихся.

Напомним, в этом году шахматный турнир проходит в два этапа. Второй тур соревнований пройдет в парке «Елочки» в Домодедове 11 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

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