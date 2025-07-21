Свыше 300 человек поучаствовали в шахматном турнире в парке в Домодедове

Второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в парке «Елочки» в Домодедове. В нем приняли участие более 300 человек, рассказали в областном Минспорте.

Как рассказали в ведомстве, ежегодно турнир становится все масштабнее. Так, во втором этапе участвовали 300 человек, а в третьем ожидают более 1,5 тысячи. Он состоится в конце августа в Лобне.

​«Мы открываем шахматные клубы, привлекаем все больше и больше детей в наши секции, проводим турниры, и видно, что турниры проходят на высоком уровне. Мы очень стараемся, поэтому, я надеюсь, что эта замечательная традиция продолжится», — сказал сенатор России, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

Победителей и призеров каждого турнира наградили кубками и медалями. Дополнительно отметили женщин и ветеранов спорта.

Главным событием мероприятия стал сеанс одновременной игры между Сергеем Карякиным и десятью лучшими молодыми шахматистами.

Для участников, занявших вторые и третьи места, провели мастер-классы.

​С результатами турнира можно ознакомиться на сайте.