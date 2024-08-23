Свыше 300 активистов из Химок приняли участие в форуме «Управдом»

Встречу председателей советов жилых домов и улиц «Управдом» организовали в зале театра «Наш Дом» городского округа Химки. Участие в ней приняли свыше 300 человек.

Среди собравшихся были как неравнодушные граждане, так и члены администрации, представители профильных ведомств и муниципальные депутаты. Встречу посетили также депутат Московской областной Думы Михаил Раев и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко.

«За короткий срок форум „Управдом“ стал традиционным мероприятиям в сфере ЖКХ в Химках и некоторым отчетным моментом, на котором мы все месте можем оценить результат проведенных работ. Также представить планы и задачи, которые каждый из руководства в своих сферах ставит для развития округа», — отметил заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

Отчеты о выполнении поставленных задач и планов подготовили представители профильных организаций, в их числе акционерное общество «Мособлгаз», публичное акционерное общество «Россети», открытое акционерное общество «Химкинский водоканал» и «Теплоснабжающая компания Мосэнерго».

Решить свой вопрос на форуме мог каждый желающий. Обсуждение проходило в формате открытого диалога. Самыми популярными темами стали жилищно-коммунальные услуги и благоустройство.

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