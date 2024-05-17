Свыше 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:43 Свыше 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья с начала года okha65.ru

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С начала года спасатели вывели из леса 33 заблудившихся жителя. В таких случаях к работе привлекают участковых лесничих, а также поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС и «Мособлпожспас».

Система-112 круглосуточно принимает обращения от жителей, в том числе просьбы от тех, кто потерялся в лесу.

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«С начала года мы получили обращения 33 человек — самих потерявшихся или их родственников с просьбой помочь найти дорогу домой. Состав „группы риска“ не изменился — это пожилые люди, подростки, и те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», — рассказал председатель Комлесхоза области Евгений Агулов.

В ведомстве отметили, что даже знакомый лес может быть опасным. Так, в Звенигородском лесничестве в начале весны двое мужчин на квадроциклах смогли найти дорогу домой только благодаря спасателям, хотя отъехали от города всего на несколько километров.

Жителям напомнили, что перед прогулкой в лесу важно сообщить об этом близким, а акже взять с собой заряженный мобильный телефон и воду.

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