Свыше 30 бригад задействовали для ремонта электросетей в Солнечногорске

Штормовое предупреждение объявили в Подмосковье 6 мая. С 21:00 5 мая и до шести утра в регионе ожидают дождь, мокрый снег и сильный ветер. Жителей призвали быть осторожными, а также не включать рубильники в домах, где проводятся аварийные работы, до подачи напряжения. Ремонт продолжают в Солнечногорске и других муниципалитетах.

Из-за циклона 2 мая в нескольких населенных пунктах в Подмосковье произошли аварии на сетях. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы: специалисты почти завершили восстановление высоковольтных сетей и ремонтируют малоформатные. Жителей призвали не включать рубильники в домах до подачи напряжения. Это поможет избежать повреждения бытовой техники.

В ближайшее время в регионе также объявили штормовое предупреждение. Сообщить об обрыве проводов, искрах или упавших деревьях можно по номеру 112, а также по телефону горячей линии 8-800-201-67-47.

Несмотря на непогоду, в Подмосковье продолжаются восстановительные работы. В них задействовали 33 бригады.