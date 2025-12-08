Свыше 250 засоров устранили на канализационных сетях Подмосковья за неделю

Специалисты «Мособлводоканала» каждую неделю проводят ряд технических мероприятий, которые гарантируют стабильную подачу воды и исправную работу канализации в домах и учреждениях Подмосковья. Эти действия позволяют инфраструктуре оставаться стабильной даже в сезон максимальных нагрузок.

Сотрудники «Мособлводоканала» только за прошедшие семь дней выполнили свыше 630 задач, в том числе ликвидировали 260 засоров в канализации, провели 172 плановые работы, а также 60 ремонтов в колодцах и на трубопроводах холодного водоснабжения. Кроме того, были завершены 20 операций на насосных станциях и водозаборных узлах.

Лидерами по объему выполненных работ стали Куровские очистные сооружения (191 задача), Шатурский водоканал (143), Орехово-Зуевский водоканал (119) и Павлово-Посадские коммунальные системы (58).

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам главы ведомства, в зонах риска проводят дополнительную работу.