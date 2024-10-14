Свыше 2,5 тысячи тонн продуктов из Подмосковья продегустировали на выставке «Золотая осень»

В минувшие выходные завершилась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2024». Мероприятие прошло в новом аграрном комплексе «Тимирязев центр» на территории Тимирязевской академии.

Подмосковные производители проводили дегустацию локальной продукции на стенде региона. За четыре дня гости попробовали свыше 1,5 тонны томатов от АПХ «ЭКО-Культура», 35 килограммов твердых сыров «Parmente» и «Palermo», 60 килограммов творожных сырков от «Дмитровского молочного завода», 250 килограммов колбас от Группы «Черкизово» и многое другое.

Компания «Чистая линия» раздала 2,5 тысячи порций мороженого. Свою продукцию также представили «Лукаморе», «Партнер», «Валмикс», «Элинар-Бройлер» и «Стронг техник». Помимо этого, производители рассказывали посетителям, где выращивается продукция, какие мощности задействованы и о поделились планами развития новых линеек.

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