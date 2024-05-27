Свыше 2,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Свыше 2,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 495 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, всего в Подмосковье работают 194 парка культуры и отдыха и восемь дизайнерских каруселей.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил он.
В субботу, 25 мая, парки региона посетили более 420 тысяч человек. Всего в выходные там побывали более 818 тысяч гостей. Самыми посещаемыми стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и Сестрорецкий в Клину.
На каруселях за неделю прокатились 30,17 тысячи человек.
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