Свыше 2,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 495 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, всего в Подмосковье работают 194 парка культуры и отдыха и восемь дизайнерских каруселей.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил он.

В субботу, 25 мая, парки региона посетили более 420 тысяч человек. Всего в выходные там побывали более 818 тысяч гостей. Самыми посещаемыми стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и Сестрорецкий в Клину.

На каруселях за неделю прокатились 30,17 тысячи человек.

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