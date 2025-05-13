Свыше 23 тысяч тонн стекла в Подмосковье направили на переработку с начала года

Девять подмосковных комплексов по переработке отходов отобрали свыше 23 тысяч тонн стекла с начала года. Это на одну тысячу тонн больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, стекло перерабатывают в несколько этапов. Сначала от него отделяют крышки, пробки и другие посторонние предметы, затем его отправляют на очистку, моют, высушивают, переплавляют и превращают в новые изделия.

Предприятия КПО забирают либо только прозрачную, либо только зеленую тару. Некоторым заводам требуется весь цветовой ассортимент.

«Переработанное стекло находит применение, к примеру, в производстве строительных материалов. Также стекло используют при изготовлении тары для пищевой продукции — бутылок и банок», — добавили в ведомстве.

Жители могут передать стекло на переработку на площадках «Мегабак». Их адреса доступны по ссылке.