Свыше 220 тысяч учебников закупили в школы Люберец к новому учебному году

В городском округе Люберцы близится к завершению подготовка образовательных учреждений к старту нового учебного года. В рамках этих мероприятий ведутся ремонтные работы, решаются вопросы с кадровым составом, а также закупается современное оборудование и учебно-методические материалы.

Кроме того, пополняются библиотечные фонды, закупаются учебники и пособия, соответствующие актуальным образовательным стандартам.

Заместитель главы округа и начальник управления образованием Виктория Бунтина сообщила, что особое внимание уделяется обновлению материально-технической базы школ. Приобретается новая мебель, компьютеры, интерактивные доски, спортивный инвентарь и другие необходимые ресурсы.

Также проходят обновления кабинеты по Основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), поступает современная школьная мебель, технологическое и кухонное оборудование и многое другое.

К началу учебного года все школы округа полностью обеспечены учебниками — закуплено 224 тысячи экземпляров. Для 15 школ приобретут 46 интерактивных панелей.

Завершение подготовительных работ позволит обеспечить качественный и успешный старт нового учебного года во всех образовательных учреждениях городского округа Люберцы.