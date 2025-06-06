Свыше 200 учителей русского языка приняли участие в акции «Пушкинский диктант»

Свыше 200 учителей русского языка и литературы из Подмосковья приняли участие в акции «Пушкинский диктант». Она была приурочена ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения писатели.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, диктант прошел онлайн, его участники писали отрывок из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка».

«Участие в „Пушкинском диктанте“ — это не просто возможность проверить уровень грамотности, но и важный шаг к осознанию глубины и выразительности русского языка, к прикосновению к великому литературному наследию нашей страны», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Текст диктанта читала доктор филологических наук, литературовед, автор учебников и научных монографий Ирина Минералова.

В ведомстве отметили, что акция была направлена на популяризацию творчества писателя и поэта, а также повышение уровня грамотности и развитие интереса к изучению русского языка.