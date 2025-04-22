Свыше 200 сломанных и сухих деревьев убрали с улиц Подмосковья с начала весны

В Подмосковье проходит месяц уборки и благоустройства. С начала весны в регионе ликвидировали свыше 200 сломанных и сухостойных деревьев.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обратили внимание на то, что в первую очередь вырубают растения с критическим углом наклона, которые представляют опасность для жителей и гостей региона. После этого специалисты начинают заниматься ликвидацией сухостоя.

Рабочие также убирают прошлогоднюю листву и мелкий мусор с газонов, промывают дворы, тротуары и контейнерные площадки, ремонтируют игровые площадки и удаляют вандальные надписи.

Больше всего работ провели в округах Пушкинский, Воскресенск и Электросталь.