Свыше 200 педагогов приняли участие в тематическом фестивале в Химках

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Живой Учитель» провели в школе № 29 в Химках. Участие в нем приняли свыше 200 преподавателей со всей концов страны.

Фестиваль призван делиться опытом и новаторскими идеями. Его участники — это учителя, которые ведут собственные блоги и регулярно организуют нестандартные творческие уроки. Инициатором встречи выступила педагог школы № 29, лауреат премии губернатора Подмосковья Ирина Агибалова.

«Она не просто преподаватель, она настоящий вдохновитель, аккумулирующий вокруг себя таких же креативных специалистов. Она проводит тренинги для коллег и никогда не останавливается в своем профессиональном развитии» — расскажала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Программа фестиваля включала тематические лекции, мастер-классы и круглые столы. Участники обсуждали реальные ситуации из практики.

Фестиваль посетили педагоги из Москвы, Волгограда, Махачкалы, Волгодонска, Костромы и других городов России.

«Фестиваль „Живой Учитель“ это яркий пример того, как блогинг может стать инструментом просветительской деятельности педагогов, помогая привлечь внимание к вопросам современного образования», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в новом учебном году в школы пойдут свыше 35 тысяч учеников, из них четыре тысячи впервые переступят порог образовательных учреждений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».