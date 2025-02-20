Свыше 20 военных получили квартиры в Подмосковье ко Дню защитника Отечества

В преддверии 23 февраля военнослужащие получили жилье в Подмосковье. Ключи от 20 служебных и одной постоянной квартиры вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

В доме по Балашихинскому шоссе в общей сложности расположены 128 жилплощадей.

«2025-й год президентом анонсирован как год Защитника Отечества. И сейчас грядет такой праздник, который напрямую связан с вами, с вашей службой, с вашим служением государству. За это вам большая благодарность, низкий поклон», — отметила Цивилева.

Она поблагодарила родственников военных, которые проявляют терпение и поддерживают их.

Замминистра также рассказала, что сейчас прорабатывается вопрос о расширении возможностей военной ипотеки и обсуждается возможность улучшения других программ жилищного обеспечения защитников страны.