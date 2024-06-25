Свыше 20 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Территории Московской области продолжают обрабатывать от борщевика Сосновского. В этом сезоне обработали свыше 20 тысяч гектаров земли.

Сорняк опасен тем, что его сок и пыльца фототоксичны. Попав на кожу или слизистую оболочку глаз, при воздействии света могут вызвать ожоги.

«Владельцам земельных и дачных участков стоит помнить — ответственность за ликвидацию борщевика на частной территории лежит на собственниках», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что при выявлении растения на частном участке, владельцу выдают предписание об устранении правонарушения. За неисполнение предусмотрен штраф: для физических лиц — пять тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч 1,5 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте