Свыше 20 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

Территории Московской области продолжают обрабатывать от борщевика Сосновского. В этом сезоне обработали свыше 20 тысяч гектаров земли.

Сорняк опасен тем, что его сок и пыльца фототоксичны. Попав на кожу или слизистую оболочку глаз, при воздействии света могут вызвать ожоги.

«Владельцам земельных и дачных участков стоит помнить — ответственность за ликвидацию борщевика на частной территории лежит на собственниках», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что при выявлении растения на частном участке, владельцу выдают предписание об устранении правонарушения. За неисполнение предусмотрен штраф: для физических лиц — пять тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч 1,5 миллиона рублей.

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