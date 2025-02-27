Свыше 20 спортивных объектов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Спорткомплекс «Приалит» и стадион «Старт» капитально отремонтируют в Реутове. Всего в регионе в этом году планируют обновить более 20 таких объектов, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В прошлом году в Реутове возвели физкультурный комплекс на улице Строителей. Всего в регионе в 2024 году открыли четыре спортивных объекта и еще восемь капитально отремонтировали.

По словам Игоря Брынцалова, в этом году в Подмосковье реконструируют пять таких зданий, еще 23 сооружения обновят.

«Так, в Реутове продолжится капремонт спорткомплекса „Приалит“, известного, как стадион „Старт“. На его базе будет создан современный тренировочный центр для мальчишек из местной футбольной спортшколы „Приалит“ и Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова», — сказал он.