Свыше 20 развлекательных мероприятий пройдет в парках Подольска до 3 ноября

В городском округе Подольск для горожан организуют более 20 развлекательных программ в парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском парке с 28 октября по 3 ноября. Взрослых и детей ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, игры.

Уроки скандинавской ходьбы для всех желающих пройдут в парке имени Виктора Талалихина во вторник и четверг с 10:00 до 11:00. В пятницу занятия пройдут с 09:00 до 10:00. Уроки вязания проведут в павильоне «Сказочный лес» в четверг с 10:00 до 12:30. Там же в четверг и пятницу с 16:00 до 17:30 организуют мастер-класс для детей.

Групповая пробежка состоится в субботу с 09:00 до 09:30. А в павильоне «Сказочный лес» с 10:00 до 11:30 пройдут занятия для детей от шести лет по вязанию. На сцене танцевальной веранды организуют детскую игровую программу с 12:00 до 12:30.

Павильон «Сказочный лес» приглашает гостей парка имени Виктора Талалихина на «Рукодельную мастерскую» с 10:00 до 11:30. С 12:00 до 12:30 на сцене танцевальной веранды стартует детская игровая программа. Все желающие в холле за сценой смогут поиграть в «Забавные настольные игры» с 12:30 до 13:00. Для детей старше шести лет проведут «Мастерскую творчества для детей» с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

Занятия по скандинавской ходьбе и зарядка пройдут в парке «Дубрава» в понедельник и среду с 10:00 до 11:00 на территории скейт-площадки. В пятницу уроки стартуют позднее, с 11:00 до 12:00.

На площадке вблизи памятника Василию Поленову в субботу организуют детский праздник с 12:00 до 12:30. Там же с 12:30 до 13:00 у входной группы проведут мастер-класс для детей старше шести лет «Сделай сам». Такой же мастер-класс пройдет в воскресенье.

Детский парк в понедельник и среду приглашает жителей Подольска на занятие по скандинавской ходьбе с 14:15 до 15:00. Там же на площадке для мероприятий с 12:00 до 12:30 состоится детская игровая программа. В зоне аттракционов в воскресенье с 12:00 до 13:00 для детей старше шести проведут мастер-класс «Рисовашка».

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