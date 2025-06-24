Свыше 2 тысяч заявок на оказание соцуслуг подали в Подмосковье онлайн с января

В Московской области можно получить цифровую услугу по оформлению договоров на социальное обслуживание. Свыше 2,2 тысячи электронных заявлений подали жители региона онлайн с начала года.

Оформить договор могут обладатели социальных сертификатов, подтверждающих необходимость поддержки, в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь» на портале госуслуг Подмосковья. Доступна как помощь на дому, так и полустационарное обслуживание.

Для подачи заявления требуется авторизация через подтвержденную учетную запись ЕСИА. Особое внимание стоит обратить на важный нюанс: при необходимости сменить исполнителя услуг сначала нужно расторгнуть действующий договор и только затем подать новое заявление. Проверку наличия текущих договоров автоматически выполняет цифровой сервис.

Услугу оказывают бесплатно в течение одного рабочего дня. После обработки заявления проект договора появится в личном кабинете заявителя для электронного подписания. Это значительно упрощает процесс получения социальной помощи для нуждающихся жителей региона.