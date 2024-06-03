Свыше 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю

За неделю в подмосковных парках побывали свыше 2,3 миллиона человек. Это почти на 400 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

При этом почти 500 тысяч человек побывали в парках в субботу, 1 июня. Самыми посещаемыми стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, а также парк Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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