Свыше 190 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Фото: Медиасток.рф

Еще свыше 190 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю. Новоселье отметили жители 30 округов региона.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, жители 30 городских округов переехали из аварийных домов в новостройки, а также в квартиры на вторичном рынке. Некоторые из них получили выкупную стоимость.

«Из аварийного жилья переселен 191 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 83 аварийных помещений в Шатуре, Серпухове, Коломне, Щелково, Электростали, Мытищах, Луховицах, Кашире, Воскресенске, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Рузском, Пушкинском и Сергиево-Посадском округе», — сообщили в ведомстве.

Всего за неделю в регионе расселили 3,5 тысячи квадратных метров жилья.

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