Свыше 180 мероприятий по ликвидации пробок провели в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье провели 182 мероприятия для оптимизации движения транспорта. Это на 52 больше, чем за такой же период прошлого года. Работы были направлены на ликвидацию пробок и улучшение дорожной ситуации.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты скорректировали режим работы светофоров, изменили схемы движения, расширили проезжую часть и провели другие работы.

«Большая часть мероприятий приходится на модернизацию и перенастройку светофоров — работы провели на 150 объектах. Также специалисты в 32 местах реорганизовали движение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

На пересечении улиц Октябрьской Революции и Непобедимого в Коломне синхронизировали трамвайный и дорожный светофоры. На некоторых устройствах меняли время работы фаз, устанавливали кнопки вызова и добавляли дополнительные секции.

Схемы движения изменили в девяти округах. Так, на Щелковском шоссе в Балашихе обустроили поворот. Еще на девяти участках дорог расширили проезжую часть.

Устройство переходно-скоростных полос продолжается в Шатуре, Раменском, Коломне и Мытищах.

В министерстве добавили, что программу по оптимизации движения реализуют с 2021 года. За это время провели свыше 750 мероприятий, которые позволили улучшить транспортную ситуацию, а также сократить или устранить пробки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.