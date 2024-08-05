Свыше 18 тысяч человек прокатились на каруселях в Подмосковье за неделю

Фото: Пресс-служба Минблаго МО

За неделю дизайнерские карусели в подмосковных парках посетили 18,1 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске, на нем прокатились более 3,6 тысячи жителей.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Сергиевом Посаде и Коломне. На них за неделю прокатились три тысячи и 2,9 тысячи человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — отметили в министерстве.

Облик всех каруселей разработал известный дизайнер Денис Симачев.

Аттракционы работают с 11:00 до 20:00 каждый день кроме понедельника и вторника.

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